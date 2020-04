CasaPound dona una fornitura di carne all’istituto ‘Pro Infantia Derelicta’ di Torino

Dopo due mesi di consegne alimentari, distribuzione di mascherine e aiuti per gli italiani, i militanti di CasaPound hanno donato questa mattina una fornitura di carne a uno dei principali istituti per l’infanzia di Torino che si trova in difficoltà economica.

“Qualche giorno fa abbiamo ricevuto una richiesta d’aiuto da parte di questa fondazione e non potevamo restare a guardare, non fa parte di noi. - queste le parole di Matteo Rossino, responsabile provinciale di CasaPound - Grazie ai nostri volontari e alle generose donazioni di diversi italiani e attività commerciali, siamo riusciti a raccogliere e a consegnare una consistente fornitura di carne a un istituto per l’infanzia della nostra città che tutela e ospita giovani in stato di grave disagio. Questa azione si aggiunge alle tante consegne alimentari a domicilio e alla donazione di mascherine che abbiamo effettuato in questi ultimi mesi. La mobilitazione dei nostri volontari è stata, come sempre, immediata e sono state adottate tutte le norme anti contagio. Le nostre attività, infatti, durante il lockdown sono aumentate per sopperire alle carenze istituzionali.”