Coronavirus, la solidarietà del mercato coperto di Porta Palazzo: donazione di carne alle parrocchie [FOTO e VIDEO]

La solidarietà in tempi di Coronavirus non si ferma: questa mattina, davanti alla tettoia dell'orologio di Porta Palazzo, i commercianti del mercato coperto IV alimentare hanno infatti donato due bancali di carne avicola, consegnata grazie al supporto della polizia municipale



La merce, suddivisa in cassette, è stata consegnata ad alcune parrocchie, tra cui San Gioacchino, Maria Ausiliatrice, Valdocco e Santa Croce, e alla comunità marocchina: "La responsabilità sociale - spiegano alcuni commercianti - non va dimenticata, soprattutto durante una crisi che ha danneggiato moltissimi cittadini".





Presente anche l'assessore al commercio della Città di Torino,: "Si tratta - ha commentato - di una bella iniziativa, uno degli aspetti positivi di questo periodo è proprio rappresentato dalla partecipazione delle persone alla solidarietà. La Città deve fare la sua parte, lunedì riaprirà il mercato all'aperto grazie al grande sforzo di tutti: l'aiuto della comunità è un segnale concreto ma dobbiamo dire ai cittadini di fare la spesa nei negozi e mercati più vicini".