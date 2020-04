Rivarossa, rogo in un garage pieno di bombole: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Torino stanno intervenendo a Rivarossa (TO) per l'incendio di un garage. Intorno alle 11 in vicolo Pietro Borlo, le fiamme sono divampate in un garage adiacente a un casa. All'interno erano depositate anche alcune bombole. Sul posto stanno lavorando la squadra "61" Stura e quella dei volontari di San Maurizio Canavese.