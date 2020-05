Aggressione al personale di vigilanza all’interno del Pronto Soccorso delle Molinette: arrestato

Da più parte vengono a buon diritto indicati come eroi o angeli, in un periodo così terribile per quanto riguarda la salute di tutti noi. Eppure questo non li mette al riparo dalla violenza che anche nei mesi scorsi aveva fatto alzare il livello d'allarme per il personale sanitario e per chi lavoro al loro fianco per garantirne la sicurezza.



Lo scorso sabato sera personale di vigilanza dell’Ospedale Molinette è dovuto intervenire dopo aver notato una persona all’interno della saletta d’attesa del nosocomio intenta a dormire. Uno dei vigilantes gli chiede se sia registrato al DEA ed in caso contrario di abbandonare la struttura, come previsto dalle nuove disposizioni correlate all’emergenza CoVid19.



Il quarantaquattrenne risponde di trovarsi lì in attesa di un amico ed insiste nel voler rimanere; alla fermezza del personale di vigilanza dà in escandescenze: dapprima con offese verbali e minacce; in un secondo momento afferra dalla borsetta un paio di forbici dalla lama lunga 10 centimetri e ferisce alla mano e ad una gamba il vigilante con cui stava parlando, un cittadino italiano di 27 anni.



Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia del commissariato Barriera Nizza e, nonostante l’energica resistenza opposta anche nei loro confronti dall'uomo, lo hanno bloccato. Oltre alla denuncia per minacce aggravate e lesioni aggravate, è stato dunque arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale.