Coronavirus, anche il Kappa FuturFestival getta la spugna: “Edizione rinviata al 2021”

Il coronavirus non ha lasciato scampo neanche al Kappa FuturFestival: la kermesse di musica techno, punto di riferimento internazionale per gli amanti del genere, è stata rimandata di un anno. Gli organizzatori guidati da Maurizio “Juni” Vitale, piuttosto che aspettare insperate notizie positive entro questa estate, hanno preferito far slittare la 9° edizione al 3 e 4 luglio 2021 annunciando contemporaneamente un nuovo episodio (in fase di elaborazione) di “Futur Beats”.

L'annuncio è stato dato sul sito ufficiale del Kappa: “Durante le scorse settimane - si legge - abbiamo incessantemente simulato scenari che mantenessero viva la data di inizio luglio, fantasticando in una straordinaria nuova edizione. La verità è che la situazione si protrae seria, l’incertezza sulla ripartenza del nostro settore è totale e non ci sono le condizioni per garantire la sicurezza del nostro amato pubblico e le persone coinvolte nella produzione”.

Chi ha già acquistato il biglietto avrà due possibilità: “I tagliandi – prosegue il messaggio - rimarranno validi per le nuove date o, a scelta, per l'edizione del 2022; i possessori verranno contattati nelle prossime ore con tutti i dettagli, all'indirizzo email utilizzato in fase di acquisto. Siamo profondamente dispiaciuti di questa scelta obbligata e coscienti del disagio che vi crea, ma allo stesso tempo siamo grati del vostro supporto, fondamentale per mantenere viva la nostra comunità”.