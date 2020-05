Riparti Piemonte, l'assessore Marrone: "Semplificazione è l'inizio di una rivoluzione"

"In questi tempi di generale difficoltà finanziaria per tutti gli enti pubblici, la sburocratizzazione può essere la giusta leva per la ripartenza economica, ancora più strategica rispetto a contributi e finanziamenti, perché il mondo produttivo chiede libertà per rialzarsi e non un macchinoso assistenzialismo di Stato". A dichiararlo è l'assessore alla Semplificazione della Regione Piemonte Maurizio Marrone, che spiega:

"La drammatica gravità dell’emergenza coronavirus ci fornisce almeno l’opportunità di cogliere la sfida della semplificazione, cominciando a liberare i comparti dell’edilizia, del commercio e della ristorazione da cavilli e zavorre evitabili, che finora hanno gravato le nostre partite Iva. Ad esempio - prosegue l'assessore - nel ddl Riparti Piemonte la moratoria alle aperture di nuovi centri commerciali segna una vittoria storica per gli ambulanti, che oggi sono scesi comprensibilmente in piazza a manifestare, oltre che per i piccoli negozi di prossimità, tutti danneggiati dal blocco che ha invece lasciato operativa la grande distribuzione.

Lo stop ai Durc consentirà di lavorare e ricevere pagamenti a tante imprese a rischio liquidità; il "Raddoppia Dehors" permetterà a bar e ristoranti di richiedere un'ampliamento gratuito degli spazi di suolo pubblico; il "Lavora Piemonte" sancirà il primato delle imprese piemontesi negli appalti pubblici; lo "Sblocca cantieri" (che sarà presentato successivamente con una conferenza stampa apposita) rimetterà in piedi un’edilizia rimasta impantanata.