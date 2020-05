A Torino mascherine distribuite con gli amministratori di condominio, Lo Russo (Pd): "Dubbi, Appendino spieghi in Consiglio"

Dubbi sulla distribuzione, a Torino, delle mascherine ai cittadini tramite gli amministratori di condominio. A sollevare il caso il capogruppo comunale del PD Stefano Lo Russo, che annuncia di aver chiesto alla sindaca Chiara Appendino di venir a riferire urgentemente in Consiglio Comunale sulla vicenda.

Sabato la Città ha annunciato che la Regione aveva consegnato le prime 160 mila mascherine. I dispositivi di protezione, come ha chiarito il Comune, saranno recapitati ai torinesi grazie alla collaborazione degli amministratori di condominio: da oggi quest’ultimi potranno prenotarne il ritiro su “Torino Facile”, per poi consegnarle agli stabili da loro gestiti.

Un’iniziativa, spiega però Lo Russo, di cui diversi professionisti non erano a conoscenza. Da qui la richiesta urgente di comunicazioni ad Appendino, in particolare per sapere come tale “azione sia stata concordata e resa nota ai diretti interessati, chi pagherà il servizio di distribuzione, in che modo la Città controllerà che la distribuzione avvenga, in che forma avverrà tale distribuzione e perché non si sia scelto di utilizzare la rete delle farmacie cittadine e la tessera sanitaria al fine della verifica della distribuzione medesima”.

"Non le abbiamo distribuite alle farmacie - ha replicato l'assessore alla Protezione Alberto Unia - per evitare spostamenti e per non gravare ulteriormente su questa rete di negozi, già oberata in questo periodo". "Gli amministratori sono volontari - ha specificato l'esponente della giunta Cirio - e dove la consegna non avverrà tramite loro sarà coperta da polizia municipale, Protezione Civile e volontariato civico".

"Le mascherine -ha aggiunto - sono state suddivise e distribuite nelle Circoscrizioni, per non accentrare la mobilità. Da questa mattina sono già state prenotate 160 mila mascherine, cioè tutte quelle che abbiamo ricevuto dalla Regione".