Fase 2, a Torino le mascherine alle famiglie saranno consegnate dagli amministratori di condominio

"La Regione ci ha consegnato proprio ieri le prime 120mila mascherine che la Città comincerà a consegnare dalla prossima settimana: man mano che arriveranno le distribuiremo a tutti": ad annunciarlo è la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un video su Facebook dedicato alla Fase 2.

I dispositivi di protezione saranno "recapitati" ai cittadini grazie alla collaborazione degli amministratori di condomini, che da lunedì potranno collegarsi a "Torino Facile" (la piattaforma del Comune ndr) per prenotarne il ritiro. I professionisti provvederanno poi a consegnarle alle famiglie, negli stabili da loro gestiti.

"Voglio ringraziare gli amministratori di condominio e le loro associazioni per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata", ha commentato l'assessore alla Protezione Civile Alberto Unia.

Nel video su Facebook Appendino, insieme all'assessore ai Trasporti Maria Lapietra, ha ricordato come sui mezzi pubblici - finché non sarà terminata la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione - , saranno presenti dei dispenser "per i passeggeri che ne sono sprovvisti".