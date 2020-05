A Torino parte lo sfalcio del verde, Appendino: "In ritardo causa Covid, ma ne faremo uno in più"

L'emergenza Coronavirus ha paralizzato i torinesi in casa per quasi due mesi ma mentre il mondo sembrava rallentare, fuori dalle abitazioni, la natura seguiva il suo corso. Non è strano oggi imbattersi in un prato con l'erba troppo alta o in un'aiuola apparentemente poco curata.

Una situazione destinata a cambiare nei prossimi giorni: sono infatti già partiti in quasi tutta la città gli sfalci del verde. Il taglio orizzontale dell'erba è ormai iniziato a macchia di leopardo in tutte le Circoscrizioni, come confermato dalla sindaca Chiara Appendino durante una diretta Facebook: "E' iniziato ormai da qualche settimana, un po' in ritardo rispetto alla pianificazione a causa dell'emergenza Covid". La buona notizia però è che quest'anni verrà effettuato uno sfalcio in più rispetto al 2019. Le tempistiche potrebbero variare a seconda delle condizioni meteo.