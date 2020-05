Il Museo del Risparmio propone nuove attività didattiche a distanza rivolte alle scuole

Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, l’unico museo in Europa dedicato in via esclusiva all'educazione finanziaria, aperto dal 2012 a Torino, propone per tutto il mese di maggio nuove attività didattiche a distanza rivolte alle scuole medie e superiori.

SCUOLE MEDIE

In particolare, per gli studenti delle scuole medie, il Museo ha creato il nuovo "Aes quiz" (aes in latino "denaro"), un divertente edu-quiz in versione digitale attraverso cui gli studenti potranno scoprire la storia della moneta dal baratto fino all'introduzione dell'Euro, passando attraverso la gestione dell'economia nell'antica Roma e il ruolo dei banchieri fiorentini nel Rinascimento. Ogni lunedì, a partire dall'11 maggio e per tre settimane, le classi iscritte riceveranno un link per visionare i video-animati del Museo del Risparmio, attraverso cui potranno prepararsi al quiz.

Il venerdì (15, 22 e 29 maggio) sarà poi il giorno della grande sfida. Gli studenti si collegheranno in chat con lo staff del Museo del Risparmio per chiarimenti o domande sui video, e avranno la possibilità di gareggiare con ragazzi di altre scuole rispondendo a una serie di quesiti tramite la piattaforma gratuita Kahoot.

SCUOLE SUPERIORI

Per gli studenti delle scuole superiori, il Museo ha inoltre pensato al nuovo webinar gratuito "Un libro nella borsa", video-percorso in due moduli dedicato all’incontro tra educazione finanziaria e letteratura: un viaggio tra grandi romanzi (classici come “Se questo è un uomo” di Primo Levi, "Il denaro" di Emile Zola, "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo ma anche contemporanei come "L’indice della paura" e "La trilogia dei Lehman") che permetterà di introdurre il mondo della Borsa, andandone a scoprire i meccanismi di funzionamento e i termini più diffusi.

I due moduli (di circa 30 minuti ciascuno) saranno disponibili alla pagina del sito http://www.museodelrisparmio.it/webinar-scuole-superiori-finanza-letteratura/ dalle ore 9 alle ore 10 dei giorni lunedì 18 maggio e mercoledì 20 maggio, corredati da un’apposita sessione di chat dove chiarire tutti gli eventuali dubbi e curiosità. In seguito, saranno consultabili on demand nell’apposita area riservata "Didattica a distanza" del sito del Museo del Risparmio.

Per informazioni e iscrizioni: info@museodelrisparmio.itd