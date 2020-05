UGL Piemonte a sostegno della Regione e dell'assessore Chiorino

“Siamo davvero sorpresi e delusi per il continuo scarico di responsabilità", dichiara il Segretario dell'Ugl Piemonte, Armando Murella: “In Piemonte, ancor prima dell’emergenza Covid-19, la situazione economica non si poteva certo definire rosea. Ma siamo riusciti a formulare un Accordo sugli ammortizzatori sociali 'sostenibile', nonostante i decreti sommari (e a volte poco puntuali nelle tempistiche) del Governo".

"Situazioni che certo non hanno aiutato le Regioni nell’attuare misure a salvaguardia sia dei lavoratori che delle aziende, ma soprattutto delle micro e piccole aziende, che non dimentichiamoci, sono il fondamento, non solo del tessuto economico piemontese, ma anche nazionale. Per questo, non ha senso che vengano riversate responsabilità sull’assessore al Lavoro, Elena Chiorino: è una cosa deludente e poco seria", prosegue Murella.

"L’Ugl Piemonte, come tutte le altre parti sociali, hanno lavorato fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, per stipulare accordi che potessero coprire tutte le Categorie che avrebbero più sofferto nel lockdown, ma non si può non esimersi nell’esprimere le grandi lacune e approssimazioni su alcune categorie completamente dimenticate dai decreti del Governo".

"Siamo, inoltre, vicini a tutti i dipendenti dell’Inps, che sappiano, che in questi ultimi due mesi, stanno lavorando incessantemente, nella lavorazioni di tutte le pratiche previdenziali, disposte a salvaguardia dei cittadini e lavoratori necessitati. Quindi non possiamo che ribadire, il plauso a tutta la Giunta Regionale del Piemonte, che anche a testimonianza della trasparenza e coerenza dell’operato, aggiorna puntualmente lo “stato dell’arte” di tutte le pratiche di Cassa Integrazione accettate, passate all’Inps per la lavorazione, verifica ed emissione".

"Sono fiducioso nel proseguire, come ho sempre fatto, garantendo tutta la legittima “partecipazione” dell’Ugl Piemonte, alla Regione, alle Associazioni Datoriali e a tutte le Istituzioni, perché credo che sia ingrediente fondamentale, nel progetto di rinascita economica del nostro Piemonte", conclude Murella.