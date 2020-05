Blackout nel centro di Torino, San Salvario e Crocetta: 20 mila senza corrente

Un blackout, intorno all'ora di pranzo, ha lasciato senza corrente circa ventimila utenze tra il centro di Torino, San Salvario e Crocetta. A provocare la sospensione dell'energia quattro guasti a diverse centraline, avvenuti a poca una distanza uno dall'altro.

L'ultimo problema, che ha lasciato senza luce circa 4 mila contatori, è stato risolto intorno alle 15, anche se in alcuni palazzi manca ancora la corrente.

Diversi negozianti si sono lamentati dei disagi legati al black out, proprio all'ora di pranzo, nel primo giorno di take away a Torino.