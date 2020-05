Caluso, 10 mila euro a 45 famiglie in difficoltà

"Grazie alla generosità dell'associazione Marianna e alla collaborazione dei sindaci, siamo riusciti ad aiutare 45 famiglie con minori in difficoltà. In piena emergenza Coronavirus, una manna dal cielo! Siamo felici di aver dato una mano a chi ne aveva realmente necessità". Lo afferma Savino Beiletti, presidente del CISSAC, il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali di Caluso, tracciando un bilancio dell'ultima iniziativa realizzata dal Consorzio grazie ai 10.000 euro donati dall'associazione.

"Un ringraziamento particolare va alla presidente Marta Garabuggio, con la quale durante l'anno realizziamo l'iniziativa GoSmile - spiega Beiletti - ma voglio ringraziare anche i sindaci dei 21 Comuni che fanno parte del Consorzio per la loro collaborazione. Alle famiglie in difficoltà abbiamo potuto erogare un contributo di almeno 250 euro, variabile a seconda della gravità della situazione e del numero di figli a carico. Un segnale importante in un momento particolarmente difficile come quello attuale".