Producevano crack in casa in stile "Breaking Bad": arrestate quattro persone [VIDEO]

Cucinavano la cocaina per produrre crack. Un appartamento di San Giorgio Canavese era diventato un vero e proprio laboratorio per la preparazione, il confezionamento e la vendita della droga. E se i quattro arrestati, scoperti dai carabinieri, non erano al livello del professor White della famosa serie tv Breaking Bad, di certo anche loro si davano da fare con tutto l'armamentario richiesto: pentole, sostanze da taglio e bilancini di precisione.

Alcune persone avevano infatti segnalato alle forze dell'ordine di aver sentito uno strano odore provenire dall'abitazione e un continuo viavai di ragazzi. Individuato l’alloggio, i carabinieri hanno atteso che uscisse uno di loro per entrare. Sono state quindi arrestate per detenzione ai fini di spaccio quattro persone, tra i 23 e i 31 anni, di Castellamonte e San Giorgio Canavese.

La perquisizione ha permesso di trovare 210 dosi di cocaina (130 grammi), 190 scaglie di crack (circa 90 grammi), e tutto il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Le dosi di droga erano camuffate da caramelle con involucro viola.

Sono stati accompagnati in carcere a Ivrea, in attesa dell’udienza di convalida.