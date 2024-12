Aurora, lavori per lo Student Hotel fermi da due anni. L'ironia corre sui muri: “Nun lo fanno più”

Doveva essere la scintilla per far partire, in grande stile, la grande “riqualificazione” del quartiere Aurora: stiamo parlando dello Student Hotel, “studentato di lusso” progettato per andare a riempire il vuoto urbano presente all'angolo tra corso Giulio Cesare, lungo Dora Firenze e corso Brescia.

Cantiere fermo

Invece, dopo due anni dai primi interventi, il cantiere risulta fermo e a regnare è solo la desolazione. Del caso aveva chiesto lumi il consigliere comunale di Torino Bellissima Pierlucio Firrao attraverso un'interpellanza presentata lo scorso febbraio: alla stessa aveva risposto direttamente l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni, il quale aveva specificato come la proprietà avesse chiesto di spostare l'inizio dei lavori al settembre del 2026.

Area chiusa e inutilizzata

L'area resterà quindi ancora chiusa e inutilizzata per almeno altri due anni: un tempo infinito viste le promesse, mentre sul sito web di The Social Hub (come si chiama ora l'azienda olandese che ha inventato il format, ndr) si parla addirittura di una possibile apertura (a questo punto davvero improbabile, nel 2026).

“Nun lo fanno più”

Questa situazione surreale, come spesso accade ad Aurora, è stata riassunta nel migliore dei modi sui muri del quartiere, come già accaduto anche in passato: ironicamente, infatti, qualcuno ha scritto “Nun lo fanno più” a bombolatta sulle recinzioni blu a protezione dell'area.