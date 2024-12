Classifica dei Governatori: Alberto Cirio in ottava posizione, la sua popolarità quasi al 60%

Alberto Cirio è l'ottavo governatore di Regione più amato d'Italia, con una popolarità che sfiora il 60% (per la precisione il 59,7%). Lo dice l'ultima rilevazione di Affari Italiani, che ha messo in fila tutti i presidenti delle Regioni nazionali.



Il primo in assoluto è Luca Zaia, governatore del Veneto, con una popolarità del 66,8%. Alle sue spalle ci sono Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, con il 62,9%) e il neoeletto Marco Bucci, numero uno della Liguria.



Prima di Cirio ci sono ancora Michele De Pascale (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Vincenzo De Luca (Campania) e Stefania Proietti (Umbria).



Ultimo in classifica è Marco Marsilio, presidente regionale dell'Abruzzo, con una popolarità del 51%.