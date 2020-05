Aiuti alle micro e piccole imprese: dalla Camera di Commercio di Torino un milione di euro per "Sprint"

Uno "sprint" per riprendere terreno. Non solo dopo l'ultimo periodo, ma a valle di una crisi economica che il tessuto imprenditoriale torinese (e non solo) stava pagando già da tempo.



La Giunta della Camera di commercio di Torino ha deliberato il "Sostegno Progetti Ripartenza Imprese e Nuove Tecnologie" (Sprint, appunto), il primo bando da un milione di euro per andare incontro alle micro e piccole imprese di qualunque settore, iscritte al nostro Registro Imprese, e a soggetti che esercitano attività economiche iscritti al REA- Repertorio Economico Amministrativo, che dal 23 febbraio fino al 22 giugno avranno acquistato tecnologie digitali, strumenti informatici, attrezzature e consulenze per la propria riorganizzazione, in questa difficile fase dell’emergenza Covid-19.

La spesa minima per ogni impresa dovrà essere di almeno 1.500 euro, mentre il voucher sarà pari al 50% della spesa, con un massimo di 3.000 euro a impresa.

Il bando sarà consultabile dall’11 maggio sul sito della Camera di commercio all’indirizzo www.to.camcom.it/sprint2020, mentre la presentazione delle domande, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, sarà possibile dal 20 maggio e fino al 22 giugno 2020, tramite il servizio telematico WebTelemaco. L’istruttoria delle domande avverrà in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.

“A partire dal 20 maggio, le piccole imprese della provincia di Torino avranno la possibilità di richiedere il nostro voucher con una procedura molto semplice tutta on line: con una domanda firmata digitalmente si potrà ricevere un contributo a fondo perduto del 50% della spesa realizzata, fino a 3.000 euro. L’emergenza che ci ha colpiti sta creando una forte spinta verso la digitalizzazione dell’impresa e le imprese dovranno attrezzarsi al più presto per il nuovo modo di raggiungere i clienti e per adeguare i posti di lavoro e punti vendita – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina. - Il nostro bando riguarda proprio l’adozione di soluzioni di e-commerce, sistemi di smart working, applicativi in cloud, ma anche attrezzature per il distanziamento, il controllo accessi o l’attivazione di consulenze necessarie alla sicurezza. Questo è il primo bando che abbiamo deliberato e presto ne lanceremo un secondo per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione, come le mascherine, o di altri materiali necessari. L’obiettivo della Camera di commercio di Torino – conclude il Presidente Gallina - è quello di aumentare la capacità di risposta delle imprese all’emergenza, garantendone la continuità delle attività e rafforzandone le potenzialità di ripresa in tempi rapidi. Gli imprenditori si stanno rendendo conto che il futuro, a partire dalla fase 2, non può fare a meno del digitale e devono reagire velocemente per orientarsi verso un mercato che è cambiato, riorganizzando la propria impresa”.

Il bando SPRINT prevede le seguenti spese da parte dell’impresa:

1. spese per acquisto di notebook, tablet e altri device purché finalizzati al lavoro a distanza; spese per l’acquisto di tecnologie e servizi (anche sotto forma di abbonamento) in cloud in grado di garantire forme di collaborazione a distanza; spese per acquisto e installazione VPN, VoiP, sistemi di Backup / ripristino dei dati Sicurezza di rete

2. spese per software per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider, servizi di pagamento, piattaforme di e-commerce e sistemi di delivery, ecc.),

3. spese per acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. smartphone, modem e router Wi-Fi, switch, antenne, ecc.)

4. spese di consulenza e di formazione strettamente connesse agli investimenti precedenti

5. spese di consulenza e formazione per la messa in sicurezza delle strutture aziendali, necessarie per allinearsi alle norme in tema di gestione dell’emergenza sanitaria collegata al Covid-19, comprese quelle per la revisione/integrazione di DUVRI aziendale, valutazione del rischio biologico e l’integrazione del manuale HCCP

6. materiale per delimitare spazi e marcare distanze di sicurezza; barriere separatorie

7. strumenti per la misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano in contatto con la struttura e sistemi di controllo accessi