Chieri, il 18 maggio riapre la biblioteca. Giordano: "Ripartiamo con il prestito su prenotazione"

“Il 18 maggio riapre la biblioteca di Chieri. Sono felice di questa notizia, perché sappiamo quanto i libri della nostra Biblioteca siano mancati ai cittadini in questi mesi. La riapertura sarà graduale, così come deciso insieme da tutte le biblioteche dello Sbam. Cominciamo con il prestito su prenotazione e appuntamento, che riguarda libri, cd e dvd, ma auspichiamo che a breve si possa anche ripristinare la formula tradizionale. Ovviamente questo dipenderà dalle decisioni che saranno assunte dal Presidente della Regione Alberto Cirio, qualora dovesse permanere la chiusura, valuteremo l’organizzazione di servizi alternativi come la consegna a domicilio”. Così l’assessore alla Cultura e alla Biblioteca Antonella Giordano commenta la notizia dell’attivazione alla Biblioteca Comunale di Chieri, a partire dal 18 maggio, del servizio di prestito su prenotazione e appuntamento: si prenota tramite e mail (biblioteca@comune.chieri.to.it) o telefonando (0119428400) , quindi si ritira nel giorno e nell’ora concordati, infine si restituisce utilizzando box a disposizione nello spazio esterno, all’ingresso della Biblioteca.

"Ci vorrà un po’ più di tempo per tornare a frequentare le sale lettura e gli spazi della biblioteca dove sarà necessario rispettare tutte le prescrizioni sul distanziamento – aggiunge l’assessore Antonella Giordano - Per l’estate cercheremo di organizzare delle letture all’aperto, nel giardino della biblioteca e nei parchi, confermando la mission della nostra Biblioteca che, come per tutte le città, rappresenta uno dei poli principali dell'attività culturale".