Il presidente del Consiglio regionale Allasia: "Non lasciamo soli gli infermieri"

“In un momento di emergenza sanitaria come quello attuale cogliamo con ancor più chiarezza il valore del lavoro svolto da infermieri e infermiere che stanno assistendo i malati con spirito di sacrificio e coraggio, sono la linfa vitale di tutto il sistema salute. A loro va il più sentito ringraziamento per la dedizione e la passione con cui stanno affrontando la situazione, che va spesso ben oltre i doveri professionali”. Così è intervenuto Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale in occasione della Giornata mondiale degli infermieri e delle infermiere, celebrata il 12 maggio.

“L’impegno delle istituzioni, oggi più che mai, deve essere quello di non lasciare soli gli infermieri e il personale sanitario in generale, nel loro delicato quanto insostituibile compito, tutelando la loro salute e assicurando le condizioni affinché possano svolgere la loro attività in sicurezza”.