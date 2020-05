Torino: perseguita la ex compagna fin sotto casa della sua famiglia

Un italiano di circa 50 anni è stato arrestato, negli scorsi giorni, da personale della Squadra Volante per atti persecutori. L’uomo, non accettando la separazione avvenuta alcuni mesi prima, ha infatti rintracciato la ex compagna presso l’abitazione dei genitori di lei e, dopo aver atteso che la stessa si affacciasse sul balcone, l’ha minacciata di morte.

Le minacce sono avvenute anche alla presenza dei figli minori della coppia. Il soggetto, all’arrivo della pattuglia di polizia, era ubriaco e ha negato quanto appena fatto, nonostante vi fossero diversi testimoni. Gli accertamenti svolti hanno messo in luce una situazione di vessazioni ed ingiurie nei confronti della donna perdurante da anni, spesso anche alla presenza dei figli minori.

In particolare, da quando la coppia si era divisa, le minacce di morte e l’ira dell’ex compagno avevano indotto la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita, facendola cadere in uno stato di ansia e paura costanti per lei e la sua famiglia. I poliziotti hanno pertanto tratto in arresto l’uomo per atti persecutori.