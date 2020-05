Tutti i vantaggi dell'online banking: ogni operazione a portata di mano

Sono tempi veloci, tempi in cui abbiamo bisogno del massimo delle funzionalità, della economia di pensiero e di movimenti e del minimo delle preoccupazioni possibili. Per fortuna la tecnologia è sempre alla nostra portata, procurandoci soluzioni via via sempre più efficaci per i più svariati problemi. Ovviamente, gli esempi si sprecherebbero, impossibile elencare tutto ciò che un certo tipo di modernità ci ha portato in termini di benefici. Ciò di cui intendiamo parlarvi nelle prossime righe è il modo in cui anche i nostri istituti di credito si sono evoluti in questo senso, per consentirci di disporre del maggior numero delle opzioni da remoto possibili: parleremo infatti, nelle prossime righe, del tema dell'online banking.



TUTTE LE FUNZIONI DI UNA BANCA COMODAMENTE A PORTATA DI MANO

"A portata di mano", qui, non è proprio un modo di dire: si tratta fisicamente di avere, attraverso i nostri smartphone, tutto ciò che possiamo chiedere al nostro istituto di credito a portata di click. Queste funzionalità legate all'home banking hanno avuto l'alba dei loro gloriosi giorni odierni nei primi anni '80, per poi espandersi e diventare sempre più efficienti (ovviamente) col passare degli anni: negli anni '90 vi fu un sostanziale stallo, ma con gli anni '00 e la diffusione capillare della rete nelle nostre case e sui nostri dispositivi portatili, ecco che ogni istituto di credito ha via via sempre più ampliato le possibilità che offriva ai suoi clienti per quanto concerne questo comparto.

Non solo: sono nate delle banche interamente digitali, come la famosa N26, che garantiscono una massima resa a fronte di una minima spesa, perché evitando le spese derivate dai costi per le filiali, ecco che anche le incombenze per il cliente diventano nulle o quasi: una sede centrale, a Berlino, e tutto il resto comodamente (e fluidamente) accessibile da smartphone. Un conto corrente bancario con relativo IBAN, ovviamente, ma non solo: una carta dedicata a ogni piano tariffario e la possibilità di gestione in remoto di risparmi, prestiti e finanze personali, il tutto in modo intuitivo, grazie a una interfaccia semplice ma decisamente accattivante e colorata.

Un modo nuovo di intendere la banca, ma anche il concetto stesso delle nostre finanze: in via telematica, con un controllo costante di ogni entrata e di ogni uscita, in modo da avere sempre il polso della nostra situazione finanziaria ovunque noi siamo (a patto che vi sia una connessione a internet, ovviamente, ma a meno di non essere in pieno Sahara capite bene che è quasi impossibile non averne una a disposizione!). Una comodità che la tecnologia e gli istituti di credito più lungimiranti mettono a nostra completa disposizione, sollevandoci dall'incombenza di doverci recare in filiale per il semplice motivo di dover consultare un estratto conto. Spese di carta bancomat e di carta di credito saranno efficacemente visualizzate in pochi secondi e così pure eventuali blocchi di carte smarrite o rubate, oppure di somme che non ci quadrano.



Il futuro non è mai stato così a portata di mano, grazie ai servizi di online banking messi a nostra disposizione da un presente sempre più efficente.