Un altro giorno di stop per Mirafiori, ma questa volta non è colpa della crisi: piove nella fabbrica

Doveva essere il giorno della (breve) ripartenza della produzione, nelle Carrozzerie di Mirafiori. E invece si dovrà attendere fino a domani. La sorpresa è arrivata in piena notte, quando sui cellulari degli operai sono iniziati ad arrivare i messaggi in cui si segnalava come l'ondata di maltempo che ieri sera ha colpito soprattutto Torino Sud avesse lasciato danni anche nella storica fabbrica Stellantis.

Stavolta non è crisi ma il maltempo

A raccontarlo sono i sindacalisti della Fiom. Una novità beffarda, dopo lo stop di una settimana e la nuova fermata che, dalla prossima settimana, arriverà fino alla fine di agosto. "La pioggia di ieri è passata dai tetti: secondo l'azienda non c'erano le condizioni per lavorare - dicono i rappresentanti degli operai -. Siamo stati avvisati ieri sera intorno alle 23,30 e, vista l'ora tarda, abbiamo chiesto che chi non fosse raggiungibile dalla comunicazione possa in ogni caso entrare. Questa mattina alle 4,30 sono partiti i messaggi per non fare arrivare lavoratrici e lavoratori e prima dell'ingresso delle 6 alcuni capi, ai cancelli, invitavano gli operai a non entrare".

Domani attesa la ripresa produttiva