Lavoro, Frediani (M5S): "La Regione Piemonte dimentica i tirocinanti"

"La Regione Piemonte dimentica i tirocinanti. Bocciata in Commissione bilancio la nostra proposta di introdurre nel “Riparti Piemonte” un contributo di 400 euro al mese, per aprile e maggio 2020, destinato ai titolari di contratto di tirocinio con indennità in aziende piemontesi che hanno sospeso l'attività a causa dell’emergenza COVID19", dichiara Francesca Frediani, consigliera regionale del M5S.

"Un contributo parametrato alle effettive ore del progetto formativo e prorogabile fino alla riattivazione del tirocinio retribuito. Il tirocinio non è un contratto di lavoro, ma è uno strumento finalizzato a creare un contatto diretto tra l'azienda ospitante ed il tirocinante con l'obiettivo di acquisire un’esperienza pratica spendibile nell’azienda stessa o nel mondo del lavoro".