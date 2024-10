Contro la chiusura dei cinque uffici postali di Torino, presidio in via Nizza [VIDEO]

Contro la chiusura dei cinque uffici postali di Torino, presidio in via Nizza

Cinque uffici postali verso la chiusura: questa mattina la protesta è andata in scena in via Nizza. Il presidio è stato organizzato da SLC Cgil per chiedere a Poste Italiane di ripensare la chiusura degli uffici, che penalizzerebbe soprattutto le fasce più deboli di cittadini come gli anziani e gli stranieri. Richiesta inoltre l'apertura di un dialogo tra azienda, istituzioni e lavoratori per fare fronte alla carenza di personale che sta colpendo le Poste. "La maggioranza degli uffici è sotto organico"

"La stragrande maggioranza degli uffici - ha dichiarato Salvatore De Luca di SLC Cgil Piemonte - sono in carenza di organico. Questo ricade sulla condizione sia dei lavoratori che sono sottoposti a pressioni e a condizioni di lavoro molto difficili, sia sui disservizi che ricadono poi sui cittadini che si recano negli Uffici Postali".

Gli uffici destinati alla chiusura sono quelli di via Nizza 88 (Torino 55), via Francesco Guicciardini 28 (Torino 13), via Verres 1/A (Torino 78), corso Casale 196 (Torino 53) e via alla Parrocchia 3/A (Torino 54), situati nei quartieri di Madonna del Pilone, Cavoretto e Barriera di Milano a Torino nord est e in zona centro e San Salvario. Il centro di incontro di corso Casale 212 ha dato il via ad una raccolta firme per dire no alla chiusura dell'ufficio di corso Casale. La politica unita nel dire no