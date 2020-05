“I nostri eroi”: la Nida torna in campo con una canzone per dire grazie a dottori e infermieri

La Nida torna in campo, nel nome della solidarietà. Nonostante eventi e manifestazioni siano attualmente sospesi, la beneficienza e la voglia di fare il bene per il prossimo non si fermano. Anzi. Da un’idea di Walter Galliano, capitano della Nazionale Italiana dell’Amicizia e Fabio Artesi, giornalista torinese, è stata realizzata la canzone “I nostri eroi”.

“I nostri eroi”, brano cantato da ben 21 cantanti tra artisti professionisti, emergenti, bambini e anche dall’assessore all’Ambiente del Comune di Torino Alberto Unia, è stato realizzato per dire un forte grazie agli eroi della pandemia legata al Covid19: i dottori, gli infermieri e tutti gli assistenti e volontari in campo sanitario. Non potendo esprimere gratitudine in campo, con una partita di pallone o un evento sportivo, la Nida ha scelto quindi di produrre un cd/dvd la cui vendita servirà a donare una borsa di studio ai figli minorenni del personale sanitario deceduto a causa del Covid-19 contratto durante l’emergenza: un modo per non abbandonare chi ha sofferto dopo aver dato tanto per la comunità.

Walter Galliano spiega: “L’idea nasce dopo una telefonata ricevuta da Fabio Artesi, giornalista amico, che segue la Nazionale Italiana Dell’Amicizia Onlus, dalla sua nascita, il quale mi propone di organizzare un progetto con la NIDA per raccogliere fondi per l’emergenza causata dal Covid-19. Estimatore dei progetti artistici della nostra Onlus, Fabio mi chiede di scrivere una canzone sul tema, offrendo alla NIDA il materiale fotografico da lui raccolto dall’inizio della pandemia, pensando di poterlo montare in un video musicale, raccontato dalla nostra nuova canzone". “Mi metto subito al lavoro e i tanti pensieri e riflessioni fatte in quarantena mi permettono in pochissimo tempo di scrivere il testo. Uno scritto che vuole essere prima di tutto un omaggio e un inno di immensa gratitudine ai dottori, gli infermieri e tutti gli operatori/volontari sanitari. Ma anche un messaggio di riflessione e di speranza” racconta Galliano.

La fase successiva, poi, ha riguardato la musica, indispensabile per accompagnare le parole scritte nero su bianco:“Terminato il testo, serviva una musica coinvolgente, che entrasse subito nella testa e nel cuore di chi ascolta, qualcosa di corale. Mi rivolgo al mio amico e musicista Edoardo Arrowood, con cui abbiamo realizzato tutti i progetti musicali della NIDA, e anche lui ha un’ispirazione decisamente repentina, che gli permette di farmi sentire esattamente ciò che avevo in mente…un inno in cui tutti potessero per qualche minuto, rivedersi e riscoprirsi… Convoco quindi uno alla volta gli “artisti NIDA”….dai bambini ai cantanti più bravi, da quelli con capacità vocali migliori a quelli che studiano canto da qualche mese… per creare un impegno collettivo, che come sempre fa la differenza".