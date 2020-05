Equiter, approvato il bilancio 2019: utile netto da 16,4 milioni di euro, dividendi per 15,5. Ora si punta a sostenere la ricerca contro il Covid

“Il 2019 è stato un anno positivo per Equiter, che ha raggiunto risultati importanti dovuti principalmente al processo di valorizzazione del portafoglio investimenti del Fondo PPP Italia e della controllata Equiter Energia, che ha generato la distribuzione di proventi significativi, e all’entrata a regime dell’operatività del Fondo per la Ricerca e l’Innovazione (RIF) – ha dichiarato Carla Patrizia Ferrari -. Proprio il Fondo RIF si è dimostrato essere un valido strumento per provare a dare una risposta all’allarme sanitario che ci troviamo a dover affrontare. Il Fondo è attualmente impegnato nella valutazione di progetti che possano avere un impatto sull'attuale situazione di emergenza Covid-19. I progetti sinora valutati sono afferenti all'Area di Specializzazione “Salute” e si propongono di rispondere in modo innovativo a sfide specifiche quali la validazione di protocolli sanitari preventivi, l’individuazione di nuovi strumenti diagnostici, la cura farmacologica e la ricerca di vaccini, il monitoraggio/stadiazione e la sanificazione degli ambienti ospedalieri e non”.