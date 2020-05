Risorse per la start up che punta a rivoluzionare la rianimazione: 200mila euro dal Club degli Investitori

Il Club degli Investitori, uno dei principali network di business angel in Italia con sede in Piemonte, ha annunciato l’investimento di oltre 200mila euro a favore di MedSniper, una startup che opera nel tecnico medicale e che mira a rivoluzionare le procedure di intubazione endotracheale. L’investimento nasce anche grazie alla partnership del Club degli Investitori con I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, con il quale il network di business angel collabora da più di un anno per supportare le nuove iniziative imprenditoriali del territorio.

Nata dall’intuizione di Andrea Mazza, medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, MedSniper propone una soluzione al problema dell'intubazione difficile che garantisce la semplificazione della procedura e ne riduce l’invasività. “MedSniper è un progetto di ricerca nato sul campo - spiega il fondatore -. I3P ci ha permesso un salto di qualità mettendoci in contatto con aziende di eccellenza del territorio per lo sviluppo dei componenti e del percorso di certificazione; ora con l’investimento del Club degli Investitori il progetto diventa impresa grazie all’ingresso di capitali, competenze e network dei nostri nuovi soci”.

“Continuiamo a far crescere la capacità di fare sistema nel modello di innovazione torinese, che ha il suo baricentro nel Politecnico - aggiunge il professor Giuseppe Scellato, presidente di I3P - . Per essere sempre più attrattivi abbiamo bisogno di partner lungimiranti e questo nuovo investimento testimonia il ruolo attivo del Club degli Investitori”.