Solidarietà alle porte di Torino: alla Denso di Poirino i manager si tagliano lo stipendio e i premi per aiutare gli operai in cassa

Quando la pandemia lascia spazio ai sentimenti migliori: non è retorica, ma è diventata realtà in un'azienda importante alle porte di Torino. Si tratta della Denso, che ha la sua sede a Poirino e dove i manager hanno deciso di tassarsi lo stipendio e i bonus per dare un contributo agli operai finiti in cassa integrazione a causa del Covid-19.



La notizia è arrivata direttamente dalla multinazionale che opera nel settore dell’automotive e che dà lavoro a 1.400 lavoratori nello stabilimento torinese. Lo stesso ceo di Denso, Marco Di Rao Marotta ha scritto di suo pugno ai dipendenti una lettera per presentare l'iniziativa, sottolineando come "L’ovvia finalità è esprimere un aiuto concreto a coloro che sono stati più colpiti economicamente dalla sospensione dell’attività lavorativa". Ma non solo: il top manager ha anche spiegato come "nonostante il risultato operativo dell’azienda nell’anno fiscale 2019 sia stato significativamente al di sotto di quello atteso, è stato comunque deciso di erogare il Premio di Risultato nel corso del mese di maggio con un importo significativamente maggiore rispetto a quanto tali circostanze avrebbero comportato. Queste due iniziative esprimono al meglio il Denso Spirit ed interpretano nel migliore dei modi il motto One Denso”.

Dunque, i manager destineranno una quota compresa tra il 15 e il 20% delle loro retribuzioni dei prossimi tre mesi (a partire da maggio) a un fondo a favore degli operai che siano stati posti in cassa integrazione per un periodo superiore a 10 giorni. Le previsioni sono di raccogliere circa 1 milione di euro, mentre la quota per ogni lavoratore si attesterà intorno ai 200 euro al mese per l’intero periodo di cassa integrazione a zero ore.



"Da tempo cercavamo, insieme al nostro amministratore delegato, uno strumento per poter dare una mano - spiega Marco Amelotti, direttore risorse umane di DNTS - ed erano molte anche le sollecitazioni che ci arrivavano, in questo senso, dagli stessi dirigenti: volevamo tutti fare qualcosa. Alla fine abbiamo pensato a questa iniziativa, che ha subito raccolto il consenso generale della totalità dei manager, che sono oltre 60".



Ma non ci sarà soltanto la porzione legata all'auto-riduzione dello stipendio, per dare corpo all'aiuto verso i dipendenti. I manager hanno deciso infatti anche di ridursi il premio annuale, che viene dato proprio alla fine di marzo, in concomitanza con la conclusione dell'anno fiscale. "Si tratta di una percentuale che viene ridotta dal 20 a circa il 5% della retribuzione - spiega ancora Amelotti - e mettendo tutto insieme si arriva a oltre 1,4 milioni di euro per il fondo che destinerà, secondo le nostre stime, circa 250-350 euro a persona per il periodo considerato e dunque circa 20 euro al giorno, per chi ha fatto più di 10 giorni di cassa integrazione".