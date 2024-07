Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 21 luglio

FESTIVAL MUSICALI

SONIC PARK STUPINIGI

Fino al 18 luglio

La sesta edizione di Sonic Park Stupinigi anche nell’estate 2024 porterà nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - residenza sabauda del Comune di Nichelino e patrimonio mondiale Unesco - grande musica e concerti da non perdere all’insegna della migliore musica italiana. La quota internazionale - da sempre caratteristica del festival firmato da Fondazione Reverse con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino è garantita dalla seconda edizione di “OGR Sonic City”, il progetto di concerti e appuntamenti in collaborazione con OGR Torino. A chiudere il programma saranno Christiano De André e i Pooh.

INFO: https://sonicparkfestival.it/



EVERGREEN FESTIVAL

Fino al 21 luglio

Nona edizione per il festival estivo tra concerti, talk e teatro al Parco della Tesoriera di Torino. Tra gli ospiti di questa settimana: Ghemon, Dub Fx Five.

INFO: https://evergreenfest.it/2024/04/29/calendario-2024/

HIROSHIMA SOUND GARDEN

Fino al 26 settembre

Hiroshima Sound Garden, la rassegna estiva organizzata da Hiroshima Mon Amour, torna per la quinta estate consecutiva e apre al pubblico lo spazio verde del suo giardino nella sede di via Bossoli 83, a Torino. La V edizione di Hiroshima Sound Garden presenta un programma esteso, multidisciplinare e variegato, con alcune novità. In orario serale, gli spettacoli e gli incontri dal vivo avranno per protagonisti nomi di prestigio della scena artistica e culturale contemporanea nazionale e internazionale.

INFO: www.mailticket.it

sPAZIO211 OPEN AIR

Fino a 18 settembre

Arriva sPAZIO211 OPEN AIR, uno spazio di libera espressione, accessibile, inclusivo con una programmazione di concerti, DJ set, spettacoli e festival multiculturali che faranno da cornice a un palinsesto di attività quotidiane, workshop e laboratori per tutte le età. Il cuore della rassegna estiva si svolgerà tra il 4 e il 14 luglio sul main stage dell’arena open air. Non mancano i simbolismi: ad aprire le danze, nel contesto del primo anniversario della rassegna T!LT: Turin Is Louder Today, ci saranno i bdrmm e gli Atlante, due artisti che rappresentano da una parte la peculiare capacità della direzione artistica di scovare nuovi talenti e anticipare le tendenze, dall’altra un omaggio alla tanto amata storicità di sPAZIO211 che da sempre pone un occhio di riguardo alle nuove proposte artistiche della scena indipendente internazionale. Come il passato e il futuro che abbracciano il presente, gli appuntamenti di sPAZIO211 OPEN AIR accoglieranno tra le proprie sponde la Finale di Pagella Non Solo Rock 2024 con special guest i Tropea e la terza edizione di Rockish Festival quest’anno in versione Torino Calling: due palchi, sette band e 4 ore di concerti no-stop dall’indie-rock al pop-punk passando per grunge, rap-rock e alternative. Si esibiranno poi diversi rappresentanti dell’indie-pop italiano tra cui i Selton, L’Officina della Camomilla, Sethu e Postino ma anche band storiche del noise e dell’emocore piemontese come Titor e Cani Sciorrì.

INFO: www.spazio211.com

EVENTI

SERE D'ESTATE ALLA REGGIA DI VENARIA

Fino al 31 agosto

Con l’arrivo dell’estate anche quest’anno la Reggia di Venaria con i suoi Giardini e le mostre in corso prolungano ogni venerdì e sabato (e vigilia di Ferragosto e Festa di Venaria), l’orario di apertura al pubblico fino alle ore 23, con biglietto speciale. Il grandioso complesso monumentale alle porte di Torino ospita dal 26 luglio al 31 agosto 2024 Sere d’Estate alla Reggia, rassegna che porta la musica e lo spettacolo dal vivo nei Giardini con concerti, serate dedicate al ballo e dj set immersi nella bellezza. Se gli spazi di Cascina Medici del Vascello propongono tra gli altri La Paranza del Geco, The Sweet Life Society e Afrodream in concerto, la selezione musicale al Giardino delle Rose è curata da Jazz:Re:Found. Per gli appassionati di danza, alle prime armi e non, l’appuntamento è alle ore 8 con lezioni di danza per imparare i passi più iconici del tango, del flamenco, dello swing e non solo.

INFO: lavenaria.it – residenzerealisabaude.com



CASTELLI APERTI

Domenica 21 luglio

Castelli Aperti offre tante possibilità di visita anche per domenica 21 luglio: dimore e palazzi storici, musei, borghi, torri e splendidi giardini attendono il visitatore per una giornata all’insegna di cultura e natura.

INFO: https://castelliaperti.it/it/

CONSONANZE

Fino al 29 settembre

Gli spazi di Decoratori e Imbianchini, luogo simbolo della cultura cooperativa e sociale torinese ospitano la rassegna “Consonanze”, un progetto socio-culturale promosso dall’associazione Fa Bene e S-nodi, con la direzione artistica di Simone Campa, che unisce musica, parole e cibo per parlare di donne, migrazioni e diritti, attraverso un’esperienza interculturale e di condivisione, nell’ambito di “Road to Terra Madre”, il viaggio di incontri che culminerà con “Terra Madre Salone del Gusto” a settembre. Con l’Orchestra Terra Madre ad animare ogni appuntamento insieme alla Compagnia teatrale Asterlizze, Consonanze trasforma ogni evento musicale in un'occasione per esplorare racconti, narrazioni e riflessioni sulle sfide affrontate dalle donne migranti, sulla strada della piena inclusione nel luogo in cui vivono.

INFO: 2024.terramadresalonedelgusto.com/evento/consonanze

LANDSCAPES/PAESAGGI

Fino al 12 settembre

Alle Gallerie d'Italia, un primo assaggio di quello che si vedrà nel 2025 al Museo Egizio nella sala multimediale immersiva al piano ipogeo, ovvero il progetto Egitto Immersivo. Una grande installazione video che riporta l’attrazione sul paesaggio, tema su cui il Museo sta lavorando sia attraveso la fruizione multimediale, sia quella più tangibile del giardino che verrà allestito all’Egizio in vista del bicentenario. Al piano interrato delle Gallerie d’Italia i visitatori potranno entrare gratuitamente e osservare attraverso l’installazione video della durata di una decina di minuti il cambiamento dell’Egitto dal punto di vista storico ma anche paesaggistico. Il video diretto da Robin Studio è curato da 8 egittologi. Un viaggio che parte dalla campagna egiziana di oggi, verso le atmosfere e la cultura del passato.

INFO: gallerieditalia.com/it

CONCORDIA EXTRALIVE



La rassegna estiva del Teatro Concordia entra nel vivo:

Giovedì 18 luglio, Ippolita Baldini nel monologo Mia mamma è una marchesa, in cui la voce narrante della protagonista è sempre accompagnata dai commenti della madre che svolge quasi un ruolo da spalla comica.

Venerdì 19 luglio, Alberto Farina in La mia famiglia e altre volgarità, aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della sua controversa vita di coppia.



Sabato 20 luglio, la Banda Gaber "racconta il sig. G", omaggio/racconto tramite canzoni e aneddoti del noto cantautore milanese.

INFO: Teatro della Concordia, corso Puccini, Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it





LIRICA E CLASSICA

MUSICA A REGIO APERTO

Mercoledì 17 e Giovedì 18 luglio ore 21



Concerto "SENTIMENTO". Pace interiore e inquietudine, lotta tra bene e male, stasi e vivacità, equilibrio e vertigine: niente come la musica del romanticismo tocca i nostri sentimenti nel profondo. Nikolas Nägele direttore, con l'Orchestra Teatro Regio. Programma: Carl Maria von Weber, Ouverture dall’opera Die Freischütz op. 77, Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 19; Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, biglietti 5 euro, www.teatroregio.torino.it





TEATRO

TI LASCIO PERCHE' HO FINITO L'OSSITOCINA

Martedì 16 luglio ore 21.30



La fine di una storia d'amore è uno degli eventi più comuni e traumatici della vita di ognuno. Un dramma che spesso si riempie di risvolti comici, talvolta assurdi. L'attrice e autrice Giulia Pont tenterà di guarire il suo mal d'amore sperimentando in maniera folle il potere terapeutico del teatro: il pubblico diventerà il suo terapeuta.

INFO: Comunità Il Porto, via Petrarca 18/bis, Moncalieri, www.santibriganti.it IL CABARET IN PIAZZA

Mercoledì 17 luglio ore 19



Oggi l'ospite sul palco della rassegna di risate di Piazza Commerciale Botticelli è Massimo Bagnato, che porterà in scena il suo spettacolo “Quanti pensano”. Definito, secondo le stesse parole del suo autore, “semplicemente uno show demenziale”, il Bagnato Show è un'esperienza sensoriale apparentemente gestita in maniera esclusiva dall'interprete, ma in realtà governata dal pubblico, che ne detta i tempi d'improvvisazione e ne esalta il nonsense. Mai volgare, apolitica, non interessata al costume, alla coppia, ai media.

INFO: Piazza Commerciale Botticelli, via Botticelli 85, piazzabotticelli.it PRÌNCIPI E PRINCÌPI

Sabato 20 luglio ore 16.30



E' uno spettacolo itinerante, agile e divertente, adatto anche alle famiglie con bambini, nella cornice spettacolare della Rocca arduinica, con Riccardo Gili, Carlo Cusanno, Costanza Maria Frola e Marzia Scala. Lo spettacolo unisce alla comicità delle scene anche momenti spettacolari di combattimento scenico coreografato dal maestro internazionale Diego Del Piano. I tempi delle favole sono finiti, ma i loro personaggi sono immortali. Cioè esistono ancora e devono affrontare una quotidianità di vita familiare non proprio da favola: lottare con la concorrenza – perché i principi azzurri sono più d’uno – e vedersela con moglie e suocera, rispettivamente Biancaneve e Grimilde. Ma un principe di sani princìpi deve essere pronto a ogni sfida.

INFO: Rocca di Sparone, Parco Nazionale Gran Paradiso, www.granparadisodalvivo.it DI ACQUA E DI TERRA

Sabato 20 luglio ore 21.30



Lo spettacolo di e con Lucilla Giagnoni è un canto che, a partire dalla desertificazione africana e le conseguenti migrazioni, ci fa scivolare dal racconto del libro della Genesi, di Noè e del diluvio universale, seguendo il percorso di una goccia d’acqua scaturita da un monte, in cascate, lungo fiumi, nella città-lago, fino al suo arrivo al mare. E anche se noi umani, nel corso dei millenni, abbiamo segnato i nostri confini con le acque dei fiumi, l’acqua, forza benefica e devastante della Natura, è capace di insinuarsi oltre ogni confine. Ma proprio la mancanza d’acqua, che è il primo effetto drammatico della crisi climatica, oggi porta milioni di esseri umani ad abbandonare le loro terre e a cercare di superare i confini, ricreando nuove geografie e forse dando forma a nuove terre e a nuovi modi di vivere.

INFO: Chiesa Parrocchiale di Ronco Canavese (piazzetta Umberto I), Parco Nazionale Gran Paradiso, www.granparadisodalvivo.it L'ALBERO DEI REGALI - LE STORIE CORAGGIOSE

Domenica 21 luglio ore 11