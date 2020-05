Il virus sembra frenare ancora: a Torino e provincia 4 decessi in più di ieri. Sono 14 in tutta la Regione. I nuovi contagi sono 60

Ancora 14 morti, di cui uno registrato nella giornata di oggi. Sembra continuare la frenata del Coronavirus sul territorio piemontese. La conferma, dopo i dati già su questa linea della giornata di venerdì, sono arrivati come ormai d'abitudine dall'unità di Crisi della Regione, che ha quantificato in 611 i nuovi "guariti" dal Covid-19 (per un totale di 15.034, con 3.307 in via di guarigione) mentre i nuovi contagiati rispetto a ieri sono 60, per un totale dall'inizio della pandemia di 30.137.

Con i 14 decessi di oggi, però (compresi i 13 casi risalenti ai giorni precedenti, ma certificati solo di recente come legati al virus in arrivo dalla Cina), sono in tutto 3.771 in tutta la regione.



Confortanti anche i numeri sui ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 76, tre in meno di ieri, mentre le persone curate in reparti di terapia non intensiva sono 1.291, ovvero 123 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.658, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 281.897, di cui 155.663 risultati negativi.

Solo a Torino e provincia, i guariti sono 7.878, di cui 340 in più di ieri, mentre i contagiati sono stati in tutto 15.382. I decessi, la voce più triste di tutto questo bollettino, sono 1.666, quattro in più di ieri.