Centri estivi, Magliano: "La Regione non vieti agli over 60 di accompagnare i bambini"

"Gli accompagnatori non dovranno essere persone con più di 60 anni". La frase, che si riferisce all'accesso alle strutture dei Servizi Educativi, compare nelle linee guida appena pubblicate dalla Conferenza Stato Regioni nel capitolo relativo ai Servizi per l'Infanzia e l'Adolescenza. Un passaggio che non piace a Silvio Magliano - Presidente Gruppo Consiliare Moderati, Consiglio Regionale del Piemonte.



"Quando la Giunta Regionale autorizzerà la riapertura di queste strutture, eviti di adottare pedissequamente questa indicazione, palesemente discriminatoria in base all'età e assurda dal punto di vista della semplice logica, dal momento che ogni altra attività non è preclusa a chi è nato prima del 1960: dalla frequentazione di ristoranti e bar alla frequentazione di centri estetici, centri benessere, parrucchieri, palestre, alberghi e spiagge - spiega -. Un ultimo spunto: qual è il criterio per il quale, se la temperatura corporea massima consentita per accedere a tutti i servizi di cui sopra è di 37,5 gradi, per i Servizi per l'Infanzia e l'Adolescenza tale limite scende a 37,2 gradi?".