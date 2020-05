Magliano (Moderati): "Pedonalizzazione di fronte alla Lessona, finalmente qualcosa si muove"

"Un obiettivo al quale lavoriamo da tempo e per il raggiungimento del quale, forse, oggi si è compiuto un passo avanti: la pedonalizzazione del tratto di strada di fronte all’ingresso della Scuola Lessona è una misura necessaria per tutto il quartiere", dichiara Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Fa piacere che porzioni sempre più ampie della politica cittadina stiano sviluppando una sensibilità in questo senso: l’obiettivo di questa e altre pedonalizzazioni di fronte a istituti scolastici investe la cultura per la tutela della salute, l’attenzione per la disabilità e l’ambiente e la difesa della sicurezza degli alunni e delle loro famiglie. Ora l’impegno è continuare a mantenere alta l’attenzione sulle scuole perché abbiano la precedenza, anche nell’ottica di contrastare la malamovida".