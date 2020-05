Dal 1° giugno anche l'Asl To5 entra a far parte del Cup Regionale

Da lunedì 1° giugno anche l'Asl To5 entrerà a far parte del CUP Regionale, il nuovo numero verde al quale rivolgersi è il seguente 800.000.500 con chiamate gratuite sia da rete fissa che da cellulare.

Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle 20, escluse le festività nazionali. Il passaggio al CUP Regione comporterà la chiusura dei Servizi CUP nelle giornate del 28 e 29 maggio 2020. In questi due giorni non sarà possibile effettuare prenotazioni né trasferire appuntamenti

Che cosa offre il CUP Regionale

· tempi di risposta entro 60 secondi nel 90% delle telefonate

· l‘invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell'appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione)

· il servizio di chiamata automatica, qualche giorno prima della prenotazione, per confermare e/o annullare l'appuntamento fissato

· l'app gratuita "CUP Piemonte" per le prenotazioni online, disponibile sia per Android sia per iOS

Inoltre, all’ingresso principale del Poliambulatorio di Nichelino, in Largo delle Alpi, è stato collocato un totem dal quale sarà possibile, con tessera sanitaria e ricetta elettronica, prenotare, spostare o annullare visite specialistiche ed esami diagnostici.

Il CUP Regionale, già attivo presso gli Ospedali Mauriziano, San Luigi, Aso Novara e presso le Asl di Biella, Novara VCO e Città di Torino, consente una più ampia offerta di strutture ospedaliere e ambulatoriali, sia della Sanità Pubblica che della Sanità Privata convenzionata, che a regime coinvolgerà tutto il Piemonte.

Stante il perdurare dell’emergenza COVID-19 e la lunga lista di pazienti in attesa di visite /prestazioni con priorità D e P da ricollocare, saranno garantite sul Cup Regionale le prenotazioni di prestazioni specialistiche con priorità U – urgente (da eseguire entro 72 ore) e B – breve (da eseguire entro 10 giorni).

Tutti i cittadini attualmente in lista di attesa saranno presto contattati da operatori Asl per un successivo appuntamento/consulto telefonico.