Gemelle morte in casa a Bussoleno, trovato biglietto di scuse

Nella case delle due sorelle gemelle morte a Bussoleno, Maria e Vittoria Perottino, i carabinieri hanno trovato un biglietto. Sopra al cartoncino era scritto il numero di telefono di un loro parente che vive in Brasile, con la richiesta di contattare questa persona in caso di morte, oltre ad una lettera di scusa.

I militari stanno facendo analizzare le impronte digitale trovate sui fogli. Continuano le indagini per capire le cause del decesso delle due donne: al momento non è esclusa nessuna pista. All’interno dell’abitazione è stata trovata anche una stufa, che potrebbe aver provocato un’intossicazione. L’unica cosa certo è che le due sorelle erano morte da tempo.

La sindaca di Bussoleno parla di dramma, "soprattutto in una comunità piccola come la nostra".