Non è attribuibile a un suicidio la morte di Maria e Vittoria Perottino, le due sorelle trovate senza vita nella loro abitazione di Bussoleno lo scorso 26 maggio.

Sono queste le prime anticipazioni dell'autopsia disposta dal pm Elisa Pazè. Il fascicolo è aperto (come atto formale) per il reato di omicidio colposo. Per fare piena luce sulla vicenda verranno svolti altri accertamenti.

Fra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella dell'incidente domestico legato ad una fuga di gas.