Finto carabiniere cerca di farsi dare soldi e gioielli da una famiglia di Villar Perosa: arrestato

Un 39enne proveniente dalla Campania è stato arrestato ieri dai carabinieri di Pinerolo: l'accusa è quella di estorsione in concorso.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, spacciandosi per un militare dell’Arma, avrebbe indotto una famiglia di Villar Perosa a consegnare denaro e gioielli: una “caparra” per il rilascio di una familiare che - aveva detto il finto carabiniere - era rimasta coinvolta in un incidente stradale, in realtà mai avvenuto.