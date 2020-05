Coronavirus, all’Asl To3 al via la raccolta plasma per la cura sperimentale: si parte dal Centro Trasfusionale di Pinerolo

La raccolta del plasma per la cura sperimentale dei pazienti affetti da Coronavirus, avviata nelle scorse settimane a Torino e Novara, parte ora in tutto il Piemonte e anche presso il Centro Trasfusionale di Pinerolo. L’attività si basa su un “protocollo di ricerca sull’efficacia del plasma nella cura dei pazienti Covid-19 con insufficienza respiratoria” approvato dal Centro Nazionale Sangue, finanziato dalla Regione Piemonte, coordinato dalla Città della Salute di Torino e al quale partecipano tutti i servizi trasfusionali e le aziende sanitarie di Piemonte e Valle d’Aosta, dopo il via libera dei vari comitati etici aziendali.

Nella ricerca piemontese, a differenza di altre esperienze finora condotte, verrà paragonato l’uso di plasma dei guariti, il cosiddetto plasma iperimmune, con l’uso di plasma di donatori che non hanno avuto contatto con il virus SARS-Cov-2 e con l’uso della terapia medica standard del Covid-19. L’efficacia del trattamento verrà valutata in termini di riduzione della mortalità, di durata della degenza in terapia intensiva e di durata del supporto respiratorio, oltre alle variazioni di numerosi parametri clinici.

I donatori saranno selezionati tra coloro che hanno sviluppato un’elevata concentrazione di anticorpi contro il SARS-Cov-2, applicando specifici criteri per ottenere l’idoneità alla donazione, oltre alla risoluzione completa dei sintomi: età inferiore a 65 anni se già donatori di sangue (inferiore a 60 anni per coloro che non hanno mai donato), peso superiore a 50 kg, assenza nella storia personale di trasfusioni di sangue, se maschi, assenza di precedenti gravidanze o interruzioni di gravidanza, oltre che di trasfusioni, se femmine.

I potenziali donatori possono mettersi in contatto con il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Pinerolo al numero 0121/233226 dal lunedì al venerdì dalle h 10.00 alle h 12.00.