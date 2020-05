Finito il lockdown, dopo l'eccezionale intervento che gli aveva salvato la vita, Miki può tornare a casa a Belgrado

Miki ha avuto l’autorizzazione per partire e per ricongiungersi con la sua famiglia. Nei primi giorni di giugno tornerà a Belgrado con un bus. Mihailo, detto Miki, è un bambino di sette anni. È serbo e viene da Belgrado.

All'inizio di maggio dello scorso anno con la sua mamma Slada si è trasferito a CasaOz, la casa che dà ospitalità a chi si trasferisce a Torino per lunghe degenze ospedaliere. Miki ha subito un doppio trapianto: reni e fegato. La chiamata per il trapianto dall'ospedale Regina Margherita è arrivata lo scorso anno in una notte d'agosto. L'operazione è riuscita, ma in parte. A inizio 2020 Mihailo ha dovuto ripetere un nuovo trapianto di reni. Nel frattempo faceva dialisi tre volte a settimana.

“Per tutto questo tempo ci sono stati molto vicino i meravigliosi operatori di CasaOz. Anche in questo periodo di emergenza coronavirus si sono dedicati molto ai bambini ospiti delle ResidenzeOz con tanta passione ed amore” dice mamma Slada. “Fin dal primo momento in cui siamo arrivati ci ha entusiasmato il parco con tanto di giochi davanti alla casa, una casa che sembra uscita da una favola. Il personale che ci ha accolto, sempre gentile e disponibile, ci ha aiutato a sistemarci. Da subito ci siamo sentiti a “casa”. Ci hanno aiutato tantissimo a superare la paura di un paese straniero dove siamo venuti per tentare di risolvere il problema di salute di Mihailo, Miki come lo chiamiamo a noi. I mesi passavano e noi trascorrevamo il tempo nella bellissima stanza arancione, alla quale ci siamo affezionati, e dalla finestra della quale si vedono le chiome verdi degli alberi ed i bimbi allegri che giocano nel parco di CasaOz. Quando bimbi frequentavano la casa come centro estivo e come centro diurno per bambini disabili E poi è arrivato il lockdown”.

“Tra un po’ la nostra vita cambierà. Miki ha finito le terapie e siamo pronti per tornare a Belgrado e ricongiungerci con i nostri cari. A Belgrado ho mia figlia che non vedo da circa un anno ed ho tanta voglia di riabbracciarla. Ringrazio CasaOz per averci accolti “in famiglia”, continua la mamma.

Miki e la sua mamma hanno già in mano i biglietti per rientrare a Belgrado. Questo è stato possibile anche all’associazione Collettivo Azione Pace OdV che si occupa del sostegno alle famiglie di bambini della ex Jugoslavia affetti da gravi patologie che vengono curati in Italia. Miki e mamma Slada hanno avuto un po’ di ansia perché non erano sicuri di partire visto che la Regione Piemonte è ancora in emergenza. Ma ora è arrivato l’ok per la loro partenza e le valigie sono pronte.

“La malattia di un figlio è un uragano che stravolge la vita di qualsiasi famiglia – dichiara Enrica Baricco, Presidente di CasaOz – Da 13 anni aiutiamo bambini, ragazzi e famiglie a ritrovare una quotidianità che allontani dalle loro vite l’isolamento sociale e la solitudine che la malattia stessa causa. Ora, più che mai, per loro è importante non sentirsi soli. Ora, più che mai, CasaOz deve prendersene cura riuscendo a rispondere ai loro bisogni e a realizzare nuove forme di sostegno adatte alla situazione di emergenza e post emergenza che ci prepariamo a vivere. Si può fare ma, per riuscirci, abbiamo bisogno dell’aiuto e della generosità di tutti”.