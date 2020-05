Test sierologici ai poliziotti: firmato protocollo d'intesa

Il questore di Torino Giuseppe De Matteis ha firmato stamattina un protocollo d'intesa insieme all'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca e al commissario dell'Asl Città di Torino Carlo Picco per l'effettuazione, su base volontaria, dei test sierologici al personale di polizia.

La Regione ha ampliato il piano di screening per la valutazione epidemiologica, includendo anche gli agenti che dovranno recarsi nelle caserme "Franco Balbis" e "Mario Cesale". Il protocollo prevede che per sottoporsi all'esame bisognerà essere asintomatici e, solo in caso di positività, i poliziotti saranno sottoposti al successivo tampone rino-faringeo, che accerterà o meno l'infezione da Covid-19.