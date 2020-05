Tutto quello che è necessario per far ripartire la tua attività

Distanza minima interpersonale, mascherina protettiva, liquido igienizzante, misure di sicurezza, separatori in plexiglass. Termini, abitudini e oggetti che fino a qualche mese fa erano (quasi) sconosciuti per tutti, mentre oggi sono di dominio pubblico e rappresentano la quotidianità con cui dovremo convivere per mesi. Questo vale per i cittadini, ma soprattutto per tutte le attività che hanno deciso di riaprire in questa fase ancora molto delicata.

E chi sta provando a far ripartire tutto in sicurezza sa bene che liquido igienizzante, separatori e tutto il materiale citato in precedenza non sempre sono reperibili facilmente e a prezzi convenienti. Quindi, oltre alla pianificazione per la ripartenza, tante attività si stanno trovando in difficoltà per trovare i prodotti che possano essere adatti a rispettare le regole stabilite dall’ultimo Dcpm.

Diventa quindi sempre più urgente la necessità di affidarsi a un’azienda che possa provvedere a reperire, personalizzare e consegnare in tempi brevi mascherine, igienizzante e porta-igienizzante, separatori in plexiglass e menu a norma, con QR code scansionabile. E, perché no, anche a sponsorizzare sui social l’attività per farla conoscere anche a nuovi, potenziali clienti.

Per tutto questo a Torino e dintorni c’è Madness Experience, un’azienda di grafica, marketing e comunicazione con esperienza anche nel campo del printing, che si è attivata da subito per realizzare, personalizzare e distribuire tutto il materiale necessario a un’attività che vuole ripartire in sicurezza.

Madness Experience nasce nel 2017 e, avvalendosi di risorse con esperienza pluriennale nel campo della stampa, ha pianificato una strategia ad hoc per poter consegnare in pochi giorni tutto il materiale necessario, personalizzato e a prezzi convenienti. Il team di Madness può contare anche su esperti di marketing sul web e quindi può anche progettare la strategia di comunicazione social più adatta alle diverse esigenze aziendali, dalla piccola trattoria alla grande palestra con centinaia di iscritti.

Perché per ripartire al meglio è necessario il giusto impegno e cooperazione da parte di tutti. Per tutte le informazioni è possibile scrivere a info@madnessexperience.it