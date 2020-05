Un'altra buona notizia dagli ospedali torinesi: è stato chiuso il reparto Covid Area Gialla dell'ospedale Martini che, al momento, non ospita più alcun paziente positivo al Coronavirus. Intanto è stato approvato il piano per la progressiva ripresa dell’attività sanitaria nelle aree ospedaliere e territoriali.

Nel periodo emergenziale le attività di ricovero ospedaliero in regime d’urgenza, i ricoveri elettivi oncologici, i ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A e gli interventi ostetricoginecologici indifferibili sono sempre stati garantiti, i ricoveri elettivi non oncologici con classi di priorità B e C sono stati eseguiti solo previa valutazione ed in base alle caratteristiche cliniche ed i ricoveri elettivi in classe di priorità D sono stati sospesi.