Appendino rassegnata sul Tav: "Battaglia persa". Frediani: "Contribuirai alla fine del M5S"

Fa discutere all'interno del Movimento 5 Stelle un'intervista rilasciata dalla sindaca Chiara Appenidno a "Il Fatto Quotidiano". Se già nelle scorse settimane la prima cittadina aveva sollevato qualche polemica per un'ipotetica apertura ad altre forze politiche in caso di secondo mandato, questa volta è una risposta sul Tav a suscitare le reazioni della fronda più oltranzista del M5Ss.

Ad Appendino, che circa il Tav ha affermato "abbiamo perso, è evidente" ha risposto una piccata e indispettita Francesca Frediani, volto storico No Tav e consigliera regionale del M5s: "Chiara fammi un favore: candidati con il PD, senza il PD, fai 3, 4, 1000 mandati... fa' il sindaco a vita... fa' quello che vuoi. Ma non dire più nulla sul Tav, Evita, glissa, sono certa che non avrai problemi a farlo. Perchè non sei tu a decidere se "abbiamo" (abbiamo chi?) vinto o perso. Non sei tu a mettere la parola fine a questa storia".