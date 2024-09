Nichelino, nessuno prenderà il posto di Povia nel Talent di San Matteo

Tra una settimana esatta, il 12 settembre, prenderà il via a Nichelino la festa di San Matteo, una edizione che avrebbe dovuto essere ricordata per il ritorno degli eventi in piazza Di Vittorio, dopo gli anni nella rinnovata piazza Polesani nel mondo.

Polemiche, accuse e veleni

Ed invece fino a qualche giorno fa ha tenuto banco la vicenda Giuseppe Povia, l'artista che era stato inizialmente chiamato a far parte della giura del Talent in programma la sera del 20, ma poi escluso per decisione del sindaco Giampiero Tolardo, che ha chiesto agli organizzatori di depennare il suo nome dagli invitati, accusandolo di aver assunto nel recente passato posizioni omofobe e no vax.

L'esclusione del cantante ha scatenato una ridda di polemiche, tra chi ha parlato di censura per la decisione dell'Amministrazione comunale e chi invece ne ha difeso la scelta, fino al botta e rispsta finale via social tra il primo cittadino e lo stesso Povia.

Nessuno al suo posto in giuria

Intato l'organizzazione di Nichelino's got Talent, il format del quale doveva far parte come giurato Giuseppe Povia, ha deciso di non sostituire l'artista milanese. La giuria dello spettacolo, pertanto, sarà composta da Enrico Beruschi, Margherita Fumero, Aldo Valente e Franco Branco DJ.