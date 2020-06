UniTo, il ministero dell'Ambiente Costa interviene su "Green new deal ai tempi del Covid"

Cambiamenti climatici ed emergenza Covid-19: un’opportunità di riflessione per il futuro. L’attuale emergenza Covid-19 pone il nostro Paese di fronte alla sfida del contenimento della diffusione del virus e della gestione sanitaria; allo stesso tempo questo periodo può essere un’opportunità per riflettere - e ripensare, in chiave di una maggiore sostenibilità – sulle politiche ambientali e di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Su queste specifiche tematiche, il Green Office di Ateneo UniToGO e la Sezione Valorizzazione della ricerca e Public Engagement (Agorà Scienza) invitano tutta la comunità universitaria e la cittadinanza interessata a partecipare all’incontro online del ciclo Capiamo i cambiamenti climatici, ideato per offrire un'informazione corretta e autorevole sul funzionamento del sistema climatico e uno sguardo critico sugli impatti generati e sulle politiche passate e future. L’incontro sarà aperto dall’importante intervento del Ministro all’Ambiente Sergio Costa e chiuso dalle domande a cura dei rappresentanti di Fridays For Future Torino.

Mercoledì 3 giugno dalle 17.30 alle 19.30 Politiche per il cambiamento climatico alla scala nazionale prima e dopo il COVID

IN DIRETTA WEB A QUESTO LINK

(webex event - "Esegui iscrizione" per partecipare)

e in DIRETTA FACEBOOK sulla pagina di Ateneo

Intervengono:

Sergio Costa (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ), Green new deal ai tempi del COVID.

Simone Borghesi (Univ. Siena), Un nuovo Decameron: politiche climatiche e mercati del carbonio ai tempi del COVID.

Gianni Silvestrini: (Kyoto Club), Scenari energetici nazionali prima e dopo il COVID.

Giuseppe Gamba: (Kyoto Club), Azioni e programmi di mitigazione prima e dopo il COVID: dalle politiche ai comportamenti individuali.

Introducono e moderano Alberto Rainoldi (Vice-Rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport) e Egidio Dansero (Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo).

Domande a cura di Fridays for Future Torino