Liceo Einstein, gli studenti di Barriera affrontano la maturità: "Tracce semplici e tanto sollievo"

È iniziato ufficialmente questa mattina l’Esame di Stato 2025 per oltre mezzo milione di studenti italiani. Anche a Torino, migliaia di maturandi, tra cui gli studenti del Liceo Scientifico Albert Einstein, hanno affrontato la prima prova: il tema d’italiano.

Il tradizionale esame scritto è stato comune a tutti gli indirizzi, e ha previsto sette tracce suddivise in tre tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità (tutti con autori e argomenti scelti direttamente dal Ministero dell’Istruzione). La Maturità proseguirà domani, giovedì 19 giugno, con la seconda prova scritta, che sarà diversa per ciascun indirizzo di studi e incentrata sulle materie caratterizzanti. Per gli studenti del liceo scientifico, ad esempio, si tratterà di Matematica.

Tra i banchi del liceo Einstein di Torino, in Barriera di Milano, all'orario di uscita l’atmosfera era un misto di sollievo e concentrazione. Gli studenti si sono trovati davanti temi che spaziavano dalla riflessione sul rispetto al ricordo di figure come Paolo Borsellino, passando per l’analisi di testi di autori come Pasolini e Tomasi di Lampedusa.

Infine, a partire dalla prossima settimana, ci sarà il colloquio orale: una discussione a tutto campo che partirà da un materiale scelto dalla commissione, per spaziare tra percorsi interdisciplinari, Educazione civica ed esperienze trasversali come il PCTO.

All’uscita, i volti raccontavano storie diverse: chi era soddisfatto, chi meno, ma quasi tutti accomunati dallo stesso senso di sollievo e di preoccupazioni per l'imminente prova di matematica.

"Stamattina a scuola c’era emozione, ma niente ansia, e anche durante l’esame non si è sentita tensione. Le tracce erano semplici. Io ho scelto quella di attualità, sul tema sociale: ho parlato di come l’indignazione sia fondamentale e caratterizzante per i social" racconta Cosmin.

"Quando sono arrivato ero abbastanza sereno davanti a scuola–spiega lo studente Roberto –. Ho scelto la traccia b3, ovvero quella sulla comprensione del testo: dopo essermi seduto è andato tutto liscio come l'olio. Domani sarò sicuramente più preoccupato di oggi".

"Prima di entrare eravamo preoccupate–raccontano invece Arianna e Sheila–. Abbiamo scelto le tracce b3 e b2 e non le abbiamo trovate troppo complicate. Domani, diversamente da oggi, matematica sarà sicuramente più impegnativa. Per il tema non serve studiare, ma serve avere idee e intuizione,ma per la matematica lo studio è fondamentale e piu impegnativo".

In un quartiere spesso sotto i riflettori per questioni legate al degrado e alla criminalità, oggi Barriera è stata protagonista di tutt'altra storia: quella di giovani che si mettono alla prova, con le loro paure ma anche con grandi ambizioni. E mentre domani si tornerà sui banchi per affrontare la seconda prova, oggi, almeno per qualche ora, i ragazzi si sono concessi il lusso di un sospiro di sollievo.