Elettricista Torino Alfi Service per il vostri guasti elettrici

Per riparazioni elettriche e rilascio certificazioni dell’impianto affidati ad Alfi Service, la più rinomata azienda di elettricista a Torino effettua pronto intervento non solo di giorno ma anche di notte.

I problemi con gli impianti elettrici sono all'ordine del giorno: corto circuito dell’impianto elettrico, salvavita non funzionante, interruttori che fanno scintille, luci tremolanti e molto altro ancora ... Cosa fare in queste situazioni? Chi chiamare? Ovviamente solo dei veri professionisti del settore, in grado di risolvere qualsiasi esigenza e/o complicazione con la massima affidabilità.

Elettricista Torino pronto intervento Alfi Service, con un’esperienza ventennale nel settore. L’azienda si distingue per la precisione con la quale vengono eseguiti i lavori e per la tempestività del servizio offerto. Il successo di Alfi Service si deve anche all’applicazione di tariffe trasparenti, tra le più basse del settore. La ditta inoltre è sempre attenta a valori quali puntualità, cordialità, serietà e professionalità.

Riparazioni urgenti 24 ore corto elettrico

La maggior parte delle persone cerca un elettricista a Torino che esegua pronto intervento per identificare e riparare un corto circuito nella loro abitazione. Ma esattamente cos’è un corto circuito elettrico?

Un corto circuito si verifica quando avviene un’accidentale connessione a bassa resistenza tra due conduttori che forniscono energia elettrica a un circuito (filo fase e filo neutro). Ciò genera un eccesso di tensione e causa un flusso sproporzionato di corrente nella fonte di alimentazione. L'elettricità scorre attraverso un percorso "corto" causando appunto un corto circuito.

Lo staff di Alfa Service garantisce interventi immediati per risolvere questo tipo di problematica, ripristinando la corrente elettrica nel più breve tempo possibile. La ditta si avvale di attrezzature all’avanguardia, pertanto, non esiste guasto che non sia in grado di ristabilire.

L'azienda ha elevate competenze per intervenire anche in presenza di altri tipi di problemi elettrici comuni, come guasti nei cavi di distribuzione, perdite di isolamento, riparazione di elettrodomestici, cavi elettrici che si scaldano e via dicendo​.

Alfi Service inoltre opera 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, compreso agosto e i festivi. Puoi contattare lo staff anche nelle ore notturne; troverai sempre un elettricista notturno pronto ad intervenire per qualsiasi necessità nell’ambito elettrico.

Ricerca guasti e sostituzione salvavita

Alfi Service assicura un ottimo servizio di elettricista pronto intervento a Torino, capace di ricercare qualsiasi genere di guasto elettrico. Ciò è possibile grazie ad uno staff di tecnici qualificati che lavora con le migliori apparecchiature presenti sul mercato.

Se hai bisogno di un pronto intervento per la sostituzione di un salvavita a Torino – magari perché quello installato è ormai troppo vecchio o non funzionante – non esitare a contattare Alfi Service. Montare il salvavita nell’impianto elettrico di casa è un operazione molto delicata che una persona non qualificata non dovrebbe mai fare.

La ditta può occuparsi anche di riparazione e manutenzione salvavita a Torino. Questo prezioso dispositivo, infatti, affinché possa durare e funzionare nel tempo, ha bisogno di essere mantenuto almeno una volta all’anno.

Rilascio certificato a norma di legge

Un’altra situazione che richiede l’intervento di un elettricista professionista è quando si ha bisogno del rilascio della certificazione dell’impianto elettrico che attesta che i lavori sono stati realizzati secondo le norme indicate dalla legge. Questo certificato è obbligatorio, in ogni caso!

È bene fare attenzione a questo argomento poiché un mancato rilascio di tale dichiarazione può comportare sanzioni amministrative non di poco conto.

Se hai bisogno di un elettricista a Torino per questo genere di pronto intervento contatta Alfi Service, ditta con profonde conoscenze in merito alle normative vigente in materia.

La ditta di multiservizi Alfi Service di trova in Corso Montegrappa 36 nel quartiere Parella.

Il loro sito internet www.elettricista-torino.com