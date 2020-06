Ugl sulla vicenda Ventures: "Disponibilità della sindaca Appendino a sostenere la battaglia dei lavoratori"

Si è tenuto una call conferenza tra la ugl Metalmeccanici di Torino e la sindaca Chiara Appendino in merito alla vertenza ex Embraco (ora Ventures), in previsione della della manifestazione organizzata per domani in piazza Castello.

"Abbiamo riscontrato nella sindaca forte disponibilità ad ascoltare le problematiche e cercare di provare a trovare soluzioni come città Metropolitana per affrontare le forti criticità economiche che i lavoratori della Ventures stanno attraversando", ha spiegato Ciro Marino, responsabile provinciale della Ugl Metalmeccanici.

"Domani saremo ricevuti anche dall’assessore al Lavoro Elena Chiorino. Non ci fermeremo finché non ci diranno effettivamente quale è il destino di questi lavoratori senza continuare a dare loro false speranze".