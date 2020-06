A Villar Dora Festa della Repubblica all'insegna della rinascita

La Festa della Repubblica a Villar Dora è stata festeggiata sotto il segno della rinascita. Una celebrazione che si è svolta in Piazza della Resistenza alla presenza di tutte le Associazioni e dell'Amministrazione. L'alzabandiera con l'inno nazionale è stato celebrato con due ragazzi del paese.

“Oggi è un nuovo inizio, nel quale puntiamo sui giovani - ha detto il sindaco Savino Moscia - Questa Repubblica la diamo per scontata. Ma in questa giornata dobbiamo rinnovare questo intenso rapporto, perché la Repubblica siamo noi stessi. Per il nostro mandato festeggeremo questa data ampiamente, con lo stesso percorso del 25 aprile, perché per noi ha il medesimo valore”.

Poi ha sottolineato: “Dopo l'emergenza sanitaria, dovremo occuparci di quella economica. E per questo facciamo nostra una missione, quella della solidarietà. Per questo lavoreremo in questo periodo per renderlo tangibile e sostenere chi ha necessità”.

C'è poi voglia di tornare alla normalità: “Per questo - ha concluso il sindaco Moscia - incontreremo tutte le Associazioni per studiare insieme la festa del paese. Per collaborare insieme e rinascere un'altra volta”.