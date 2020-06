La Fase 2 dei commercianti torinesi? Per il 15% di loro non è mai iniziata. Ma c'è chi è pronto a lavorare anche ad agosto

A dieci giorni dalla riapertura dei negozi a Torino e provincia, in vetrina continua a fare bella mostra di sé una diffusa incertezza. Lo dice l'ultima indagine dell'Epat che, in questa Fase 2, quantifica in circa il 15% il numero di negozi che nonostante il semaforo verde sono rimasti fermi allo stop. Tra coloro che ancora non hanno riaperto, poi, 4 operatori su 10 non prevedono di farlo e solo 2 su 10 pensano di farlo entro l’estate. Troppe le difficoltà e i timori, tanto che - per chi ha rialzato la serranda - i ricavi non sono andati oltre il 30% rispetto allo scorso anno. Cifre che si allineano a quelle annunciate ieri dalla sindaca, Chiara Appendino, durante una partecipazione a una trasmissione televisiva. "Hanno fatto investimenti importanti per mettere in sicurezza la propria attività - ha detto anche la prima cittadina -. Questo fa capire quanta preoccupazione c’è ed è normale che ci sia visto il momento che stiamo vivendo".

Tra gli intervistati, solo il 10% dichiara di essere stato nella necessità di rivedere i prezzi mentre le maggiori preoccupazioni per il 65% degli operatori intervistati riguardano la limitazione nel tempo della cassa integrazione e il non poter mantenere i livelli occupazionali. Migliori notizie invece arrivano sul fronte del credito e degli aiuti: il 60% ne ha fatto richiesta e il 55% li ha già ottenuti.