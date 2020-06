Santena, domani la cerimonia che celebra Camillo di Cavour

Una sobria cerimonia di commemorazione per celebrare il 159° anniversario della morte di Camillo Benso Conte di Cavour, torinese doc, ma santenese d’eccellenza. L’appuntamento è per sabato 6 giugno, alle ore 18,30, presso il cortile della scuola elementare “Camillo Cavour”, in via Vittorio Veneto 25.

Per la prima volta, la celebrazione non sarà a ingresso libero, ma riservato. "A causa delle restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria da Covid-19, quest’anno la commemorazione non sarà completamente aperta ai cittadini ma, fatta eccezione per i membri della Associazione Amici della Fondazione Cavour, si svolgerà in presenza di un solo componente per ogni altra associazione santenese - spiega Ugo Baldi, Sindaco di Santena - Ogni partecipante dovrà pertanto presentarsi munito del gagliardetto della propria associazione e di mascherina, in modo da tutelare la salute dei presenti".

L’evento è organizzato dalla Associazione Amici della Fondazione Cavour, insieme alla Fondazione Cavour e al Comune di Santena. "La cerimonia si svolgerà alle 18,30, orario simbolico, in quanto Cavour è mancato alle sei e quarantacinque della mattinata del 6 giugno 1861".